Почти 30% пользователей мобильной связи в РК - подписчики 5G

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По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, опубликованным 3 февраля, по состоянию на конец прошлого года общее количество пользователей мобильной связи 5G составило в РК 20 млн 920 тыс. человек. Это 28,7% общего числа абонентов мобильной связи, которое составляет 72 млн 860 тыс. человек. Рост числа абонентов связи 5G обусловлен выпуском новых смартфонов. Сети 5G были введены в эксплуатацию в апреле 2019 года, и на сегодняшний день покрытие обеспечивается в 85 городах. Наибольшее количество пользователей 5G у компании SK Telecom, крупнейшего оператора мобильной связи страны - 9 млн. 870 тыс., далее следуют KT – 6 млн 370 тыс. и LG Uplus - 4 млн 610 тыс. Число абонентов связи 4G составило в конце прошлого года 48 млн. 290 тыс., что составляет около 66% общего числа абонентов мобильной связи.