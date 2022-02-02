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По данным Национального статистического управления, опубликованным 4 февраля, потребительские цены в РК в январе выросли на 3,6% в годовом исчислении. Показатель превышает 3% четвёртый месяц подряд. По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены увеличились на 0,1%. Инфляция обусловлена главным образом увеличением спроса, мировых цен на энергоносители и сбоев мировой цепочки поставок. Стоимость нефти из Дубая, за счёт которой РК удовлетворяет свои потребности в топливе, составила в среднем 87,58 доллара за баррель, достигнув семилетнего максимума. Цены на промышленные товары выросли на 4,2%, на переработанные продукты питания – на 4,2%, на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства - на 6,3%, на предметы первой необходимости - на 4,1% в годовом исчислении. Базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и нефть составила 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.