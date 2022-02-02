США консультируются с союзниками по проблемам Северной Кореи

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США поддерживает тесные контакты со своими союзниками и партнёрами, а также с ООН по всем проблемам, касающимся Северной Кореи, включая недавние запуски ракет. Об этом заявил 3 февраля на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона другие варианты решения северокорейских проблем, кроме дополнительных санкций ООН, которые были заблокированы Китаем и Россией. США продолжают поддерживать контакты со своими союзниками и партнёрами, а также с ООН о дальнейших шагах, которые могут быть предприняты,- отметил Нед Прайс. Он сообщил также, что специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким недавно провёл переговоры со своими южнокорейскими и японскими коллегами, а посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд также активно занимается проблемой Северной Кореи, угрожающей глобальному миру и безопасности. Он напомнил о важности дипломатии, назвав её эффективным инструментом решения проблем.