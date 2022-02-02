4 февраля в Пекине откроются XXIV зимние Олимпийские игры

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Вечером 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине откроются XXIV зимние Олимпийские игры. Они пройдут под девизом «Вместе за общее будущее», а талисманом Игр станет панда Бин Дуньдунь. Около 3 тысяч спортсменов из 91 страны разыграют 109 комплектов медалей в семи зимних видах спорта. Впервые в программу зимних Игр вошли соревнования по женскому слоупстайлу (фристайл), мужскому и женскому биг-эйру (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женским одиночным заездам в бобслее. Соревнования Олимпиады пройдут на 25 объектах, расположенных в трёх кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. РК направила в Пекин делегацию из 124 человек, среди которых 64 спортсмена. Они поставили перед собой скромную цель выиграть одну или две золотые медали и финишировать в числе 15 лучших в медальной гонке. Южнокорейская команда пройдёт 73-й по счёту на церемонии открытия Игр, а национальный флаг понесут шорт-трекисты Квак Юн Ги и Ким А Ран.