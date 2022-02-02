В РК растёт объём платежей банковскими картами

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В условиях пандемии COVID-19 в РК увеличился объём платежей банковскими картами. По данным Корейской кредитно-финансовой ассоциации, в 2021 году платежи кредитными и дебетовыми картами составили 977 трлн 100 млрд вон (829 млрд 740 млн долларов), что на 10,3% больше, чем в позапрошлом году. Платежи кредитными картами выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом и составили 762 трлн 500 млрд вон (634 млрд 517 млн долларов), а дебетовыми картами - на 9,1%, составив 210 трлн 900 млрд вон (175 млрд 501 млн долларов). Уверенный рост в прошлом году был связан с растущим использованием карт в соответствии с развитием информационных технологий и ростом объёмов бесконтактных платежей в условиях пандемии. Платежи за частное обучение, занятия искусством и спортом увеличились от 12 до 20%. В этом году платежи банковскими картами могут впервые превысить 1.000 трлн вон (832 млрд долларов).