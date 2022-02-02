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Политика

Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 8%

Write: 2022-02-04 14:46:28Update: 2022-02-04 21:27:35

Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 8%

Photo : YONHAP News

Кандидат в президенты страны от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опередил по уровню поддержки кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 8%. Как свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого с 1 по 3 февраля агентством Research View, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 46% опрошенных. Это на 1% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Уровень поддержки Ли Чжэ Мёна составил 38%, что на 1% меньше, чем на предыдущей неделе.  На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 8% респондентов. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3%. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.  Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Research View. 
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