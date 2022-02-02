Международный математический союз повысил статус РК

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Международный математический союз (IMU) поднял статус РК в организации до самого высокого, пятого уровня по национальной математической конкурентоспособности. Об этом сообщили 3 февраля в Корейском математическом обществе, добавив, что РК стала первой страной в союзе, статус которой был повышен до самого высокого уровня в кратчайшие сроки. РК стала членом союза в 1981 году, и тогда она входила в первую группу. Международный математический союз основан в 1920 году и состоит из 80 стран-членов. Союз вручает Филдсовскую премию каждые четыре года во время Международного конгресса математиков в знак признания выдающихся достижений. Премия считается «Нобелевской премией» в математическом мире. В пятую группу входят 12 стран - РК, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Израиль, Италия, Япония, Россия, Великобритания и США.