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В мире

Международный математический союз повысил статус РК

Write: 2022-02-04 14:57:59Update: 2022-02-04 15:08:02

Международный математический союз повысил статус РК

Photo : YONHAP News

Международный математический союз (IMU) поднял статус РК в организации до самого высокого, пятого уровня по национальной математической конкурентоспособности. Об этом сообщили  3 февраля в Корейском математическом обществе, добавив, что РК стала первой страной в союзе, статус которой был повышен до самого высокого уровня в кратчайшие сроки. РК стала членом союза в 1981 году, и тогда она входила в первую группу.  Международный математический союз основан в 1920 году и состоит из 80 стран-членов. Союз вручает Филдсовскую премию каждые четыре года во время Международного конгресса математиков в знак признания выдающихся достижений. Премия считается «Нобелевской премией» в математическом мире. В пятую группу входят 12 стран - РК, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Израиль, Италия, Япония, Россия, Великобритания и США. 
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