В Сеуле пройдёт региональный форум ОЭСР

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Правительство РК совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведёт 9-10 февраля в Сеуле министерский форум с участием стран Юго-Восточной Азии. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, министры и другие высокопоставленные представители 10 стран региона и стран-членов ОЭСР примут участие в заседании лично или по видеосвязи. Они планируют изучить пути сотрудничества стран ОЭСР и Юго-Восточной Азии в переходе к цифровым технологиям и обеспечении устойчивого восстановления после пандемии COVID-19. На открытии конференции выступят министр иностранных дел РК Чон Ый Ён и генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман. В Сеуле побывает министр иностранных дел Вьетнама Буи Тхань Сон, который 10 февраля проведёт двусторонние переговоры с Чон Ый Ёном.