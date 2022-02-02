Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

В Сеуле пройдёт региональный форум ОЭСР

Write: 2022-02-04 15:44:58Update: 2022-02-04 15:46:13

В Сеуле пройдёт региональный форум ОЭСР

Photo : KBS News

Правительство РК совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведёт 9-10 февраля в Сеуле министерский форум с участием стран Юго-Восточной Азии. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, министры и другие высокопоставленные представители 10 стран региона и стран-членов ОЭСР примут участие в заседании лично или по видеосвязи. Они планируют изучить пути сотрудничества стран ОЭСР и Юго-Восточной Азии в переходе к цифровым технологиям и обеспечении устойчивого восстановления после пандемии COVID-19. На открытии конференции выступят министр иностранных дел РК Чон Ый Ён и генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман. В Сеуле побывает министр иностранных дел Вьетнама Буи Тхань Сон, который 10 февраля проведёт двусторонние переговоры с Чон Ый Ёном. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >