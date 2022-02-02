Главный индекс Корейской биржи вырос на 1,5%

Photo : YONHAP News

По итогам торгов на Корейской бирже 4 февраля её главный индекс KOSPI вырос на 42,44 пункта, или 1,57%, и закрылся на отметке 2.750,26 пункта. Продано около 527 млн акций на сумму 9 млрд 300 млн долларов США. Рост произошёл несмотря на падение технологического индекса Nasdaq упал на 3,7% на фоне опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,5%, а индекс S&P 500 - на 2,4%. Настроения инвесторов улучшились после роста фьючерсов на акции США. Акции технологических компаний подорожали: Samsung Electronics - на 0,95%, SK hynix - на 2,9%, LG Energy Solution - на 5,6%. Акции Naver подорожали на 2,18%, LG Chem - на 0,15%. Курс отечественной валюты составил 1.197 вон за доллар, что на 9,4 вон выше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.