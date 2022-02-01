В Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры

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Вечером 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Они будут проходить до 20 февраля под девизом «Вместе за общее будущее». Талисман Игр - панда Бин Дуньдунь. Около 3 тысяч спортсменов из 91 страны разыграют 109 комплектов медалей в семи зимних видах спорта, объединяющих 15 дисциплин. Впервые в программу зимних Игр вошли соревнования по женскому слоупстайлу (фристайл), мужскому и женскому биг-эйру (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женским одиночным заездам в бобслее. Соревнования Олимпиады пройдут на 25 объектах, расположенных в трёх кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. 65 южнокорейских спортсменов примут участие в соревнованиях по шести видам спорта, за исключением хоккея. Официальную делегацию РК возглавляет министр культуры, спорта и туризма Хван Хи. В Пекин прибыл также спикер Национального собрания Пак Пён Сок. Южнокорейские спортсмены поставили перед собой скромную цель выиграть одну или две золотые медали и финишировать в числе 15 лучших в медальной гонке.