Отчёт ООН: Доходы от кибератак КНДР использует на ракетную программу

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По данным одного из государств-членов ООН, в период с начала 2020 по середину 2021 года киберпреступники из КНДР украли более 50 млн долларов как минимум с трёх криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии. Как сообщает агентство Reuters, об этом говорится в конфиденциальном отчёте группы экспертов ООН, следящих за выполнением антисеверокорейских санкций. Он представлен комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи. По данным экспертов, Северная Корея осуществила как минимум семь атак на криптовалютные платформы, и доходы от них направлялись на ядерные и ракетные программы. «Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках межконтинентальных баллистических ракет не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов»,- говорится в отчёте. «КНДР продемонстрировала повышенные возможности быстрого развёртывания, широкую мобильность и повышенную устойчивость своих ракетных войск». С начала 2022 года Северная Корея запустила ряд баллистических ракет малой и средней дальности. Эксперты не исключают возможности отмены северокорейской стороной моратория на ядерные испытания и запуски ракет большой дальности.