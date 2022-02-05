Валютные резервы РК сокращаются третий месяц подряд

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По данным Банка Кореи, опубликованным 7 февраля, валютные резервы страны по состоянию на конец января составили 461 млрд 530 млн долларов, что на 1 млрд 590 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Сокращение валютных резервов происходит третий месяц подряд. Январское сокращение частично связано с падением стоимости активов, номинированных в иностранной валюте, при конвертации в доллары США. Американский доллар укрепился по отношению к другим основным валютам на фоне ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системы с целью обуздания растущей инфляции. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, деноминированных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. По состоянию на конец декабря прошлого года, РК занимала восьмое место по величине валютных резервов в мире. В первой тройке Китай, Япония и Швейцария.