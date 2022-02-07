Регистрация кандидатов в президенты РК состоится 13-14 февраля

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До президентских выборов, которые пройдут в РК 9 марта, осталось 30 дней. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, регистрация кандидатов состоится 13-14 февраля, а 15 февраля начнётся 22-дневная агитационная кампания. В этот период запланированы три раунда теледебатов кандидатов в президенты. Южнокорейские граждане, проживающие за рубежом, смогут проголосовать с 23 по 28 февраля, а моряки, находящиеся в открытом море - с 1 по 4 марта. Досрочное голосование пройдёт 4-5 марта. В соответствии с действующими избирательными правилами, те, у кого COVID-19 диагностирован после окончания досрочного голосования, проголосовать не смогут. Избиратели с положительным результатом теста на коронавирус могут проголосовать по почте только в том случае, если они подадут заявку не позднее 13 февраля. Те, кто окажется заражён после 13 февраля, смогут проголосовать на специальных избирательных участках в стационарных центрах лечения в период досрочного голосования. Избирательные участки в стационарных центрах лечения 9 марта открывать не планируется. Контактировавшим с больными и находящимся на самоизоляции в день выборов запрещено лично посещать избирательные участки. Следовательно, они не смогут реализовать своё избирательное право.