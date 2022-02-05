Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 5,3%

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Кандидат в президенты страны от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опередил по уровню поддержки кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 5,3%. Как свидетельствуют результаты опроса 1.509 взрослых жителей страны, проведённого со 2 по 4 февраля агентством Realmeter, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 43,4% опрошенных. Это на 3,2% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Уровень поддержки Ли Чжэ Мёна составил 38,1%, что на 0,4% меньше, чем на предыдущей неделе. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 7,5% респондентов. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 0,1%. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 42,2%, а отрицательно – 54,4% опрошенных. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37,6%, а ведущей оппозиционной партии Сила народа – 39,4%. Погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.