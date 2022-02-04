В РК три дня подряд более 35 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 6 февраля в стране подтверждены 35.286 новых случаев COVID-19. Показатель более 35 тысяч фиксируется третий день подряд. 5 февраля накопленное число случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии превысило 1 миллион. Рост числа инфицированных обусловлен быстрым распространением доминирующего варианта коронавируса Омикрон. Органы здравоохранения не исключают, что число новых пациентов с COVID-19 к концу февраля может достичь от 130 до 170 тыс. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 270 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 13 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 6.886 человек. Коэффициент смертности составляет 0,66%.