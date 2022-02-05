Торговый представитель РК посетит Великобританию и Швейцарию

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С 7 по 10 февраля представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу посетит Лондон и Женеву, чтобы изучить пути расширения сотрудничества с Великобританией и международными организациями. Во время своего двухдневного визита в Лондон Ё Хан Гу примет участие в первом заседании комитета по проверке выполнения двустороннего соглашения о свободной торговле. Стороны обсудят пути углубления сотрудничества по таким торговым вопросам как цепочки поставок, цифровая экономика, углеродная нейтральность, а также присоединение РК и Великобритании к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве. 9-10 февраля Ё Хан Гу будет находиться в Женеве, где встретится с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалу и руководителями других международных организаций, включая Международную организацию по стандартизации, Конференцию ООН по торговле и развитию и Международный торговый центр.