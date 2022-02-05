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Экономика

Lotte Chemical инвестирует 500 млн долларов в передовые материалы

Write: 2022-02-07 11:11:57Update: 2022-02-07 11:19:02

Lotte Chemical инвестирует 500 млн долларов в передовые материалы

Компания Lotte Chemical, нефтехимическое подразделение южнокорейского конгломерата Lotte Group, сообщила 7 февраля о плане инвестирования 602 млрд вон (500 млн долларов) в развитие производства передовых материалов. Компания потратит 233 млрд вон (194 млн долларов) на строительство нового завода в городе Сосане провинции Чунчхон-Намдо по производству высокочистого этиленкарбоната (EC) и диметилкарбоната (DMC), используемых в растворителях электролитов в литий-ионных батареях. Электролит является ключевым компонентом литий-ионного аккумулятора, который транспортирует ионы лития между катодом и анодом. По сообщению Lotte Chemical 60 млрд вон (50 млн долларов) будет потрачено на строительство нового объекта по улавливанию и утилизации углерода (CCU), который будет введён в эксплуатацию во второй половине 2023 года. Компания также потратит 220 млрд вон (183 млн долларов) на наращивание мощностей производства аддукта окиси этилена (EOA), передового материала, используемого в бетоне, и окиси этилена высокой чистоты,- сообщает Lotte Chemical. 
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