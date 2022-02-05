В провинции Чолла-Пукто обунаружен очаг птичьего гриппа

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На утиной ферме в городе Чонып провинции Чолла-Пукто обнаружен очаг высокопатогенного птичьего гриппа. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, это 33-й по счёту очаг опасного заболевания домашней птицы с осени прошлого года. На упомянутой ферме выращиваются около 18 тыс. голов уток. При первых признаках заболевания принимаются упреждающие карантинные меры, которые включают ограничение доступа на ферму, забой поголовья и проведение санитарно-эпидемиологического расследования. В последнее время следы высокопатогенного птичьего гриппа были обнаружены в фекалиях и тушах диких птиц в различных регионах, а также на птицефермах в провинциях Кёнгидо, Чхунчхон-Намдо и Чхунчхон-Пукто. В связи с этим карантинные власти призывают фермеров к повышенной бдительности.