Компания Mercedes-Benz оштрафована на 20,2 млрд вон за фальсификацию данных о выбросах

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6 февраля Комиссия по добросовестной конкуренции РК оштрафовала компанию Mercedes-Benz на 20 млрд 200 млн вон (16 млн 850 тыс. долларов) за фальсификацию информации о выбросах вредных веществ дизельными автомобилями. Обнаружено, что Mercedes-Benz вмешивалась в работу устройств по снижению выбросов окиси азота – загрязняющего вещества для воздуха, устанавливая на свои автомобили нелегальное программное обеспечение, из-за чего они работали на более низких уровнях в обычных условиях вождения, чем во время сертификационных испытаний. Автомобили не соответствовали допустимым уровням выбросов, но немецкий автопроизводитель сфальсифицировал связанные с этим факты в знаках, прикреплённых к его автомобилям, которые продавались на южнокорейском рынке в период с апреля 2012 года по ноябрь 2018 года. Южнокорейское представительство Mercedes-Benz заявляло, что выбросы оксидов азота остаются на минимальном уровне и полностью соответствуют нормам выбросов Евро-6. По данным комиссии, такая ложная реклама была размещена в общей сложности на 15 моделях, а также в каталоге, журналах и пресс-релизах в период с августа 2013 года по декабрь 2016 года.