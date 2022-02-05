Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии встретятся 12 февраля

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел РК Чон Ый Ён и министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса встретятся 12 февраля на Гавайях. Они обсудят вопросы углубления сотрудничества в борьбе с угрозами, исходящими от ядерной и ракетной программ Северной Кореи, и противостояния другим мировым вызовам. Об этом говорится в сообщении госдепартамента США, опубликованном 7 февраля. Трёхсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств пройдёт на фоне обострения напряжённости на Корейском полуострове после недавней серии запусков ракет, осуществлённых Северной Кореей в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Проблема Северной Кореи станет ключевой на предстоящих министерских переговорах, участники которых затронут также такие вопросы как продвижение и поддержка регионального порядка, сотрудничество по важным глобальным проблемам, включая борьбу с COVID-19 и изменение климата. Об этом сообщил журналистам помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он также напомнил, что США по-прежнему привержены диалогу и дипломатии с Северной Кореей без каких бы то ни было предварительных условий. Он отметил, что спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким продолжит взаимодействие со своими японским и южнокорейским коллегами для обсуждения способов смягчения угроз, исходящих от Северной Кореи. Такие контакты имеют решающее значение для эффективного решения северокорейских проблем,- отметил Критенбринк.