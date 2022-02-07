Лечение на дому будет сосредоточено на группах высокого риска

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Домашнее лечение пациентов с COVID-19 отныне будет сосредоточено на пациентах старше 60 лет и пациентах с хроническими заболеваниями старше 50 лет. Об этом было объявлено на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, состоявшемся 7 февраля под председательством президента страны Мун Чжэ Ина. Правительство решило пересмотреть систему карантина и лечения, чтобы адаптировать её к варианту коронавируса Омикрон, обратив особое внимание на предотвращение смертей и серьёзных случаев заболевания в группах высокого риска. В соответствии с пересмотренной системой, пациенты с COVID-19 в возрасте 60 лет и старше, а также пациенты старше 50 лет с хроническими заболеваниями, которые получают таблетки для лечения коронавируса, будут лечиться в домашних условиях под медицинским наблюдением. Пациенты с COVID-19, не подпадающие под категорию высокого риска, будут самостоятельно следить за своим состоянием и обращаться в больницы, если их состояние ухудшится. Члены семей пациентов с COVID-19 могут выходить за продуктами, лекарствами или другими предметами первой необходимости, не соблюдая полную самоизоляцию. Выступая на совещании, президент Мун Чжэ Ин отметил, что бустерные прививки, противовирусные таблетки и более низкая степень тяжести варианта Омикрон, по сравнению с другими штаммами, помогают уменьшить смертность и число тяжёлых случаев. Омикрон может стать последним препятствием перед возвращением страны к обычной повседневной жизни,- отметил глава государства.