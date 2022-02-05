РК и США не рассматривают возможность развёртывания систем ПРО THAAD

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Сеул и Вашингтон не рассматривают возможность развёртывания на юге Корейского полуострова дополнительных систем ПРО THAAD. Об этом сообщил 7 февраля представитель министерстве обороны РК полковник Пу Сын Чхан, комментируя сообщения СМИ о том, что южнокорейским вооружённым силам необходимо приобрести собственную батарею ПРО THAAD отдельно от той, которая в настоящее время находится под управлением вооружённых сил США. Южнокорейские военные разрабатывают собственную систему перехвата под названием L-SAM (зенитная ракета большой дальности) для создания многоуровневой системы противоракетной обороны низкого уровня. Кандидат в президенты РК от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль считает необходимым развернуть дополнительные системы ПРО THAAD после серии ракетных испытаний Северной Кореи. Кандидат от правящей Демократической партии Тобуро предостерёг от развёртывания, поскольку это может вызвать сопротивление со стороны Китая, крупнейшего торгового партнёра РК.