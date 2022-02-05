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В Корее

Школы будут самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционное обучение

Write: 2022-02-07 16:32:12Update: 2022-02-07 16:41:49

Школы будут самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционное обучение

Photo : YONHAP News

В соответствии с новым планом реагирования на COVID-19, который вступит в силу с начала нового семестра в марте, школам будет предоставлена свобода выбора исходя из четырехэтапной системы - от очного обучения в полном объёме до дистанционного обучения, в зависимости от ситуации. Об этом сообщили 7 февраля в министерстве образования. Переход на полное дистанционное обучение рекомендован, если у 3% школьников будет положительный результат теста на вирус или 15% из них отправятся на самоизоляцию из-за контакта с инфицированными. Университетам рекомендовано по возможности проводить очные занятия и разработать двухэтапный план действий для перехода на дистанционное обучение в случае возникновения кризисной ситуации. По состоянию на конец января, 26,9% всех инфицированных составляли дети и подростки в возрасте до 18 лет. 
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