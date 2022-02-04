РК подаст протест в Спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации шорт-трекиста

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РК планирует направить протест в Спортивный арбитражный суд по поводу дисквалификации шорт-трекиста Хван Дэ Хона на зимних Олимпийских играх в Пекине. 7 февраля спортсмен был дисквалифицирован во время полуфинального забега на 1.000 метров среди мужчин за якобы допущенное нарушение правил соревнований. Выступая 8 февраля на пресс-конференции в Пекине, главный тренер южнокорейской команды Юн Хон Гын заявил о необходимости «сделать всё возможное, чтобы со спортсменами впредь не произошло несправедливых инцидентов». После соревнований южнокорейская команда выразила протест председателю судейской бригады по шорт-треку, а также направила апелляции в Международный союз конькобежцев и Международный олимпийский комитет. Венгрия тоже подала протест после того, как её спортсмен Лю Шаолинь Шандор получил жёлтую карточку за якобы допущенные два нарушения в финальном забеге на 1.000 метров. Международный союз конькобежцев отклонил протесты, сославшись на то, что решения о дисквалификации за нарушение правил не могут быть оспорены. Ещё один южнокорейский шорт-трекист Ли Джун Со тоже был дисквалифицирован в полуфинальном забеге, но по его поводу апелляция не подавалась.