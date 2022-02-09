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Политика

В РК четыре дня подряд более 35 тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2022-02-08 10:27:00Update: 2022-02-08 12:18:55

В РК четыре дня подряд более 35 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 7 февраля в стране подтверждены 36.719 новых случаев COVID-19. Более 35 тысяч инфицированных фиксируются четыре дня подряд, что обусловлено быстрым распространением доминирующего варианта коронавируса Омикрон. Нынешний показатель вдвое превышают уровень, наблюдавшийся неделю назад, и более чем в четыре раза выше показателя двухнедельной давности. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 268 человек. Койки в отделениях интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов с COVID-19 заняты на 18,2%. Лечение на дому получают 159.169 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 36 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 6.922 человека. Коэффициент смертности составляет 0,64%. 
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