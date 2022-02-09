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Экономика

РК и Великобритания пересмотрят торговое соглашение

Write: 2022-02-08 10:36:57Update: 2022-02-08 10:39:14

РК и Великобритания пересмотрят торговое соглашение

Photo : YONHAP News

РК и Великобритания начнут в этом году переговоры по пересмотру двустороннего соглашения о свободной торговле с учётом углубления связей в цифровой торговле. Данная договорённость достигнута в ходе состоявшегося 7 февраля в Лондоне первого заседания комитета по проверке выполнения соглашения о свободной торговле между двумя странами, которое вступило в силу в январе прошлого года. В заседании приняли участие представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу и министр международного развития Великобритании Энн-Мари Тревельян. Стороны договорились создать консультативный орган на уровне директоров департаментов для обсуждения вопросов пересмотра соглашения. По итогам заседания подписан меморандум о взаимопонимании, призванный укрепить связи в цепочках поставок ключевых материалов. Он предусматривает регулярное проведение переговоров на высоком и рабочем уровнях для обмена информацией о цепочках поставок, содействия двусторонним инвестициям и торговле. 
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