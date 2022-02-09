Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 6,2%

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Кандидат в президенты страны от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опередил по уровню поддержки кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 6,2%. Как свидетельствуют результаты опроса 1.011 взрослых жителей страны, проведённого 4-5 февраля Корейским институтом общественного мнения (KSOI), в поддержку Юн Сок Ёля высказались 44,6% опрошенных. Это на 3% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Уровень поддержки Ли Чжэ Мёна составил 38,4%, что на 0,5% меньше, чем на предыдущей неделе. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 8,3% респондентов. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 2,9%. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и KSOI.