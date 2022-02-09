В Пхеньяне состоялась сессия ВНС КНДР

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Как сообщило агентство ЦТАК, 6-7 февраля в Пхеньяне состоялась шестая сессия Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва. С речами на открытии и закрытии сессии выступил председатель Президиума ВНС Чхве Рён Хэ. Депутаты рассмотрели и утвердили государственный бюджет, приняли законы об опеке над детьми и соотечественниках за рубежом. Принято решение увеличить расходы на «работу по предотвращению чрезвычайных эпидемий» на 33% по сравнению с прошлым годом и активизировать усилия по предотвращению распространения COVID-19,-говорится в сообщении ЦТАК. В области экономики участники заседания пообещали приложить усилия для реализации пятилетнего плана развития страны. Сообщается, что в прошлом году «общий годовой план промышленного производства выполнен на 148%», несмотря на «постоянные санкции враждебных сил и мировой кризис в области здравоохранения».