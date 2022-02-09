Представитель РК присоединяется к инспекционной группе МАГАТЭ

Photo : YONHAP News

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и международные эксперты во главе с директором-координатором департамента ядерной и физической безопасности МАГАТЭ Густаво Карузо посетят Японию с 14 по 18 февраля. Как сообщили 7 февраля в МИД Японии, они проверят, насколько безопасным будет сброс в океан воды из хранилищ аварийной АЭС Фукусима. В составе делегации - эксперт Корейского института ядерной безопасности Ким Хон Сок. Группа, в которую также входят представители США, Великобритании, Франции, России, Китая, Вьетнама и Аргентины, посетит АЭС Фукусима, встретится с представителями японского правительства и оператора станции – Токийской электроэнергетической компании. В апреле прошлого года Япония обнародовала план сброса радиоактивной воды с АЭС Фукусима, реализация которого начнётся в 2023 году. Правительство Японии и МАГАТЭ первоначально договорились о посещении объекта в декабре прошлого года, но визит был отложен из-за распространения варианта коронавируса Омикрон.