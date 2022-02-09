Сотрудничество РК, США и Японии необходимо для денуклеаризации Северной Кореи

Photo : YONHAP News

Трёхстороннее сотрудничество между РК, США и Японией является «одним из наиболее важных и эффективных инструментов денуклеаризации Корейского полуострова». Об этом заявил 7 января представитель госдепартамента США Нед Прайс, говоря о предстоящей в конце этой недели встрече глав внешнеполитических ведомств трёх стран. Он подчеркнул, что для достижения какого-либо прогресса в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова «одним из незаменимых ингредиентов является тесная координация с нашими союзниками и партнёрами». При этом РК и Япония «наиболее внимательно относятся к данной проблеме»,- подчеркнул Нед Прайс. Он в очередной раз напомнил, что у США нет враждебных намерений по отношению к КНДР, и только посредством диалога и дипломатии можно достичь первоочередной политической цели.