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В мире

Сотрудничество РК, США и Японии необходимо для денуклеаризации Северной Кореи

Write: 2022-02-08 12:27:05Update: 2022-02-08 12:35:18

Сотрудничество РК, США и Японии необходимо для денуклеаризации Северной Кореи

Photo : YONHAP News

Трёхстороннее сотрудничество между РК, США и Японией является «одним из наиболее важных и эффективных инструментов денуклеаризации Корейского полуострова». Об этом заявил 7 января представитель госдепартамента США Нед Прайс, говоря о предстоящей в конце этой недели встрече глав внешнеполитических ведомств трёх стран. Он подчеркнул, что для достижения какого-либо прогресса в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова «одним из незаменимых ингредиентов является тесная координация с нашими союзниками и партнёрами». При этом РК и Япония  «наиболее внимательно относятся к данной проблеме»,- подчеркнул Нед Прайс. Он в очередной раз напомнил, что у США нет враждебных намерений по отношению к КНДР, и только  посредством диалога и дипломатии можно достичь первоочередной политической цели. 
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