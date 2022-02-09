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Наука

РК разработает 100-тонный жидкостный ракетный двигатель

Write: 2022-02-08 12:31:59Update: 2022-02-08 12:37:14

РК разработает 100-тонный жидкостный ракетный двигатель

Photo : YONHAP News

РК планирует инвестировать 12 млрд вон (10 млн долларов) в разработку высокопроизводительных ракетных двигателей на жидком топливе к следующему году, чтобы ускорить реализацию космического проекта. Об этом сообщили 8 января в министерство науки и информационно-коммуникационных технологий. В 2020 году правительство представило программу Space Challenge, целью которой является создание к 2030 году технологий будущего в космической отрасли. Проект направлен на достижение прогресса в разработке ракеты следующего поколения, которая придёт на смену ракете-носителю «Нурихо» (KSLV-II), оснащённой 75-тонными двигателями. РК, которая относительно поздно вступила в глобальную космическую гонку, планирует в этом году запустить свой первый лунный орбитальный аппарат. 
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