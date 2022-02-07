Новая система лечения на дому вводится в действие с 10 февраля

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Новая система лечения на дому пациентов с COVID-19 вводится в действие с 10 февраля. В соответствии с ней, пациенты в возрасте 60 лет и старше, а также пациенты старше 50 лет с хроническими заболеваниями, которые получают таблетки для лечения коронавируса, будут лечиться в домашних условиях под медицинским наблюдением. Пациенты с COVID-19, не подпадающие под категорию высокого риска, будут самостоятельно следить за состоянием своего здоровья и обращаться в больницы, если оно ухудшится. Члены семей пациентов с COVID-19 могут выходить за продуктами, лекарствами или другими предметами первой необходимости, не соблюдая полную самоизоляцию. Члены семьи инфицированного, проживающие совместно, даже если они не вакцинированы, также не обязаны соблюдать самоизоляцию. В соответствии с новым планом, который вступит в силу с начала нового семестра в марте, школам будет предоставлена свобода выбора исходя из четырехэтапной системы - от очного обучения в полном объёме до дистанционного обучения, в зависимости от ситуации. Университетам рекомендовано по возможности проводить очные занятия и разработать двухэтапный план действий для перехода на дистанционное обучение в случае возникновения кризисной ситуации.