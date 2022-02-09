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Политика

Вторые теледебаты четырёх кандидатов в президенты состоятся 11 февраля

Write: 2022-02-08 14:29:17Update: 2022-02-08 15:11:30

Вторые теледебаты четырёх кандидатов в президенты состоятся 11 февраля

Photo : YONHAP News

Вторые теледебаты четырёх основных кандидатов в президенты страны назначены на 11 февраля. По данным Корейской ассоциации журналистов, они будут транслироваться в прямом эфире шестью кабельными каналами в течение двух часов. Модератор будет выбран из числа кандидатов, предложенных ассоциацией и всеми шестью каналами, и согласован четырьмя участвующими в дебатах сторонами. Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро, Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Сила  народа, Ан Чхоль Су от Народной партии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости должны поделиться мнениями по целому ряду вопросов, включая политику, экономику и общественную жизнь. Первоначально планировалось провести дебаты 8 февраля на канале  JTBC, но они были отменены из-за бойкота партии Сила народа, которая поставила под сомнение беспристрастность ассоциации и вещательной компании. Первые теледебаты с участием четырех кандидатов были проведены 3 февраля. Они транслировались тремя главными телеканалами - KBS, MBC и SBS. 
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