Вторые теледебаты четырёх кандидатов в президенты состоятся 11 февраля

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Вторые теледебаты четырёх основных кандидатов в президенты страны назначены на 11 февраля. По данным Корейской ассоциации журналистов, они будут транслироваться в прямом эфире шестью кабельными каналами в течение двух часов. Модератор будет выбран из числа кандидатов, предложенных ассоциацией и всеми шестью каналами, и согласован четырьмя участвующими в дебатах сторонами. Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро, Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Сила народа, Ан Чхоль Су от Народной партии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости должны поделиться мнениями по целому ряду вопросов, включая политику, экономику и общественную жизнь. Первоначально планировалось провести дебаты 8 февраля на канале JTBC, но они были отменены из-за бойкота партии Сила народа, которая поставила под сомнение беспристрастность ассоциации и вещательной компании. Первые теледебаты с участием четырех кандидатов были проведены 3 февраля. Они транслировались тремя главными телеканалами - KBS, MBC и SBS.