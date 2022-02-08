8 февраля в РК около 50 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 8 февраля в стране подтверждены 49.567 новых случаев COVID-19. Это почти на 13 тысяч случаев больше, чем накануне, и очередной печальный рекорд с тех пор, как 20 января 2020 года в РК был зарегистрирован первый случай COVID-19. Рост числа инфицированных обусловлен активизацией распространения доминирующего варианта коронавируса Омикрон, на долю которого приходятся более 92% новых случаев инфекции. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 285 человек, что на 17 человек больше, чем днём ранее. Более 168 тыс. пациентов получают лечение в домашних условиях. Начиная с 9 февраля, продолжительность обязательного карантина для всех пациентов с COVID-19 установлена в семь дней. Ранее те, кто не был привит от коронавируса, должны были находиться в изоляции в течение 10 дней, а семидневный карантин был обязательным для привитых пациентов. Ещё одно изменение касается граждан, контактировавших с заболевшим. Начиная с 9 февраля, только невакцинированные граждане, проживающие совместно с заболевшим и контактировавшие с больным, будут обязаны пройти семидневный карантин.