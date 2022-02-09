SK Group - конгломерат № 2 в РК в 2021 году

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В 2021 году впервые за 16 лет SK Group стала конгломератом № 2 в РК, обогнав гигант автомобилестроения Hyundai Motor. Об этом сообщила 9 февраля аналитическая компания CEO Score. По состоянию на конец сентября прошлого года, SK Group владела активами на сумму 270 трлн 747 млрд вон (226 млрд 280 млн долларов), что на 13% больше, чем годом ранее. Samsung Group является крупнейшим в стране конгломератом с активами в 467 трлн 992 млрд вон (391 млрд 134 млн долларов), что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Hyundai Motor Group, которая была вторым по величине конгломератом с 2006 года, заняла в прошлом году третье место - 250 трлн 14 млрд вон (208 млрд 943 млн долларов), что на 1,6% больше, чем годом ранее. Группы LG и Lotte заняли четвёртое и пятое места соответственно.