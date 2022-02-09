Карантин для инфицированных COVID-19 сокращён до семи дней

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Начиная с 9 февраля, продолжительность обязательного карантина для всех пациентов с COVID-19 установлена в семь дней. Об этом говорится в сообщении центрального штаба противоэпидемических мер. Ранее те, кто не был привит от коронавируса, должны были находиться в изоляции в течение 10 дней, а семидневный карантин был обязательным для привитых пациентов. Началом карантина считается день проведения теста. Ранее срок самоизоляции для больных с симптомами коронавируса исчислялся с момента появления заболевания, а для бессимптомных больных – с момента его подтверждения. Изменения приняты из-за активизации распространения доминирующего варианта коронавируса Омикрон. Ещё одно изменение касается граждан, контактировавших с заболевшим. Начиная с 9 февраля, только невакцинированные граждане, проживающие совместно с заболевшим и контактировавшие с больным, будут обязаны пройти семидневный карантин.