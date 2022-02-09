Пациенты с COVID-19 смогут принять участие в выборах

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9 февраля центральная избирательная комиссия РК предложила парламентскому комитету по политическим реформам план, позволяющий пациентам с COVID-19 и находящимся в самоизоляции принять участие в президентских выборах. В соответствии с действующими избирательными правилами, те, у кого COVID-19 диагностирован после окончания досрочного голосования 4-5 марта, проголосовать не смогут. Чтобы решить эту проблему, центризбирком рассматривает возможность предоставления возможности заражённым проголосовать 5 и 9 марта с 18:00 по 21:00. Для того, чтобы принять участие в выборах, пациенты с COVID-19 и находящиеся в карантине должны получить разрешение органов здравоохранения. План будет обсуждаться на заседании парламентского комитета. Правящая Демократическая партия Тобуро и оппозиционная партия Сила народа подготовили проект поправок в профильный закон, чтобы инфицированные вирусом люди могли голосовать отдельно. Демократическая партия Тобуро предлагает предоставить пациентам с COVID-19 право голосовать по почте, а партия Сила народа - создать временные избирательные участки. Ожидается, что поправка в закон о выборах будет одобрена на пленарном заседании Национального собрания 14 февраля.