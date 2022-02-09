Национальное собрание РК определяет размер дополнительного бюджета

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9 февраля специальный бюджетный комитет Национального собрания РК приступил к рассмотрению вопроса о размере дополнительного бюджета, предназначенного для поддержки мелких предпринимателей. Вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги заявил ранее, что значительное увеличение бюджета представляется сложной задачей. По его словам, нельзя не учитывать такие факторы как влияние на уровень цен, рынок гособлигаций, кредитный рейтинг страны и макроэкономические показатели. Правительство предложило бюджет в размере 14 трлн вон (11 млрд 700 млн долларов). Между тем, правящая Демократическая партия Тобуро настаивает на сумме не менее 35 трлн вон (29 млрд 200 млн долларов), а главная оппозиционная партия Сила народа говорит о его увеличении до 50 трлн вон (42 млрд долларов).