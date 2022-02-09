В западной части Сеула заработают беспилотные такси

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На этой неделе первая партия беспилотных такси будет введена в эксплуатацию в западной части Сеула. Как сообщили 9 февраля в столичной мэрии, с 10 февраля четыре автономных автомобиля начнут предоставлять услуги такси в районе Санам-дон муниципального округа Мапхо-гу, охватывая два транспортных маршрута. Такси можно вызвать через приложение для смартфона TAP! по фиксированному тарифу 2 тыс. вон (1,7 доллара) за поездку, который оплачивается в приложении. Транспортные средства, объезжая два отдельных маршрута в районе, будут подбирать и высаживать пассажиров в определённых точках, которые заданы в приложении. В марте планируется запустить в этом районе беспилотные автобусы. В результате в районе Санам-дон, зоне городского экспериментального проекта автономных транспортных средств, к концу этого года будут эксплуатироваться до 12 автономных средств общественного транспорта.