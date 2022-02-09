РК выиграла спор с США в рамках ВТО

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РК выиграла спор по факту несоответствия уставу ВТО специальных защитных мер, введённых США в отношении стиральных машин. Об этом 9 февраля сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Ожидается, что решение ВТО станет поводом к недопущению злоупотребления защитными мерами другими странами. США ввели ограничения ещё в феврале 2018 года, заявляя о серьёзном ущербе от импорта стиральных машин. Считается, что основной целью защитных мер были товары производства Samsung Electronics и LG Electronics. С февраля на 1 млн 200 тыс. стиральных машин были установлены таможенные пошлины от 14 до 30%, на 130 тыс. комплектов запчастей – пошлины до 30%. РК выиграла спор, однако США оставляют за собой право оспорить решение ВТО. Процедура разрешения спора продлится в течение года.