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В Корее

Ежемесячные пособия будут выплачиваться на детей до 8 лет

Write: 2022-02-09 12:27:43Update: 2022-02-09 12:28:55

Ежемесячные пособия будут выплачиваться на детей до 8 лет

Photo : YONHAP News

С апреля этого года ежемесячные пособия будут выплачиваться на детей до достижения ими восьмилетнего возраста, то есть, на год дольше, чем сейчас. Об этом сообщили 9 февраля в министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Родителям и опекунам нет необходимости подавать отдельную заявку на получение пособия, однако до 31 марта необходимо сообщить об изменении номера банковского счёта и других личных данных. Для этого можно обратиться в административный центр, в юрисдикцию которого входит адрес регистрации ребёнка. Система детских пособий была введена в сентябре 2018 года. За последние годы возраст ребёнка, которому положена финансовая помощь, был увеличен с шести до восьми полных лет. Размер пособия составляет 100 тыс. вон (84 доллара) в месяц. 
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