В РК обнаружены ещё два очага птичьего гриппа

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На птицефермах в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо и городе Чоныпе провинции Чолла-Пукто обнаружены очаги высокопатогенного птичьего гриппа. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, это 36-й и 37-й по счёту очаги опасного заболевания домашней птицы с осени прошлого года. На ферме в Пхёнтхэке выращиваются 117 тыс. кур-несушек, а в Чоныпе – 51 тыс. кур-бройлеров. При первых признаках заболевания принимаются упреждающие карантинные меры, которые включают ограничение доступа на ферму, забой поголовья и проведение санитарно-эпидемиологического расследования. Существуют подозрения о наличии очагов инфекции на утиной ферме в уезде Чинчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто и перепелиной ферме в уезде Есан-гун провинции Чхунчхон-Намдо. В этих хозяйствах выращивается 8 тыс. уток и 249 тыс. перепелов.