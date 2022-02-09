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Экономика

Экономика РК находится под влиянием внешних рисков

Write: 2022-02-09 14:57:38Update: 2022-02-09 15:03:12

Экономика РК находится под влиянием внешних рисков

Photo : YONHAP News

Экономика РК находится на пути восстановления, но внешняя экономическая неопределённость остаётся высокой на фоне резкого роста цен на энергоносители и изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. В обрабатывающей промышленности наблюдается устойчивый рост, и последний всплеск случаев COVID-19, по-видимому, оказал ограниченное влияние на сферу услуг по сравнению с предыдущими волнами пандемии,- говорится в ежемесячном отчёте Корейского института развития, опубликованном 9 февраля. Дубайская нефть подорожала до 90,91 доллара за баррель.    Волатильность на финансовом рынке увеличилась на фоне вероятности того, что США ускорят ужесточение денежно-кредитной политики. Корейская вона резко упала по отношению к доллару, что тоже не способствует улучшению ситуации. 
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