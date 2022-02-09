КНДР пропагандирует недавние запуски ракет

Photo : YONHAP News

Северная Корея пропагандирует успешные ракетные пуски, проведённые с начала года. Как отмечается в сообщении, размещённом 8 февраля на сайте министерства иностранных дел КНДР, ракетные пуски являются «победами», подкреплёнными мужеством и стойкостью северокорейского лидера Ким Чон Ына. Упомянуты, в частности, успешные испытания гиперзвуковых ракет и баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12». По сообщению северокорейского внешнеполитического ведомства запуски ракет продемонстрировали непоколебимую волю Ким Чон Ына не прощать и не щадить тех, кто оскорбляет достоинство северокорейского народа. Подчеркнув тот факт, что КНДР входит в число немногих стран, обладающих водородными бомбами, межконтинентальными баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, внешнеполитическое ведомство заявило, что северокорейские ракеты могут напрямую угрожать материковой части США. С начала года Северная Корея произвела семь ракетных пусков. Пхеньян дал понять, что он рассматривает возможность возобновления ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет.