Photo : YONHAP News

11 февраля в РК вступают в силу поправки в Закон о защите домашних животных. Как сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, они направлены на то, чтобы максимально предотвратить причинение вреда домашними собаками посторонним людям. Хозяева собак, выгуливающие их в парках или на улицах, должны будут держать собак на расстоянии не более двух метров от себя, независимо от длины поводка. В закрытых помещениях общественного назначения, включая общие помещения многоквартирных домов, лестницы и лифты, владельцы должны удерживать своих питомцев за ошейник, чтобы предотвратить неожиданное нападение на людей или других домашних животных. Выходя из-под контроля, собаки могут стать причиной несчастных случаев и конфликтов с соседями. Рекомендации подготовлены на основе консультаций с экспертами в феврале прошлого года. Нарушителям новых правил грозит штраф до 500 тысяч вон (420 долларов). Аналогичные правила выгула собак действуют в других странах. В Германии, Австралии и Канаде длина поводка также ограничена двумя метрами, а в США она не может превышать 1 м 80 см.