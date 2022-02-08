У спортсменов РК первое золото на зимней Олимпиаде в Пекине

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9 февраля в копилке национальной сборной РК, принимающей участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, появилась первая золотая медаль. Её обладателем стал Хван Дэ Хон, пришедший к финишу первым в финале соревнований по шорт-треку в мужском индивидуальном зачёте на дистанции 1.500 метров. Его результат 2 мин. 09,219 сек. Серебряная медаль у Стивена Дюбуа из Канады, бронзовая – у Семёна Елистратова из Олимпийского комитета России. Это вторая олимпийская медаль Хван Дэ Хона. В 2018 году в Пхёнчхане он завоевал серебро на дистанции 500 метров. В финальных соревнованиях участвовали ещё два южнокорейских спортсмена. Ли Чжун Со пришёл к финишу пятым, и Пак Чан Хёк – седьмым. Сейчас у южнокорейских спортсменов две медали на Олимпиаде в Пекине. 8 февраля обладателем бронзы в финале соревнований по скоростному бегу на коньках в мужском одиночном зачёте на дистанции 1.500 метров стал Ким Мин Сок. Президент РК Мун Чжэ Ин поздравил Хван Дэ Хона с победой, которая принесла южнокорейской олимпийской сборной первую золотую медаль. Назвав победу конькобежца подвигом, глава государства отметил, что «золотое выступление» Хван Дэ Хона останется в памяти людей на долгое время, призвав других спортсменов сделать всё возможное для победы.