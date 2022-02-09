Правительство РК пытается решить проблему низкой рождаемости

В РК создана рабочая группа по вопросам демографической политики, которая призвана разрабатывать меры решения таких проблем как низкая рождаемость и быстрые темпы старения общества. Об этом объявил 10 февраля вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Это уже третья рабочая группа по вопросам демографической политики с 2019 года. В её задачи входит разработка мер по четырём основным направлениям: увеличение доли трудоспособного населения, подготовка к жизни в новых демографических условиях, решение проблем старения общества и сверхнизкой рождаемости. По словам вице-премьера, правительство планирует в этом году разработать и реализовать пять ключевых пакетов мер по повышению уровня рождаемости на сумму 4 трлн 100 млрд вон (3 млрд 400 млн долларов). Они включают такие меры как ежемесячное пособие на младенцев в возрасте до 1 года в размере 280 долларов, увеличение размера пособия по уходу за ребёнком, обеспечение бесплатного обучения в вузах для детей из малообеспеченных многодетных семей и другие.