Суточное число новых случаев COVID-19 впервые превысило 50 тысяч

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 февраля в стране подтверждены 54.122 новых случая COVID-19. Суточное число новых случаев инфекции превысило 50 тысяч впервые с тех пор, как 20 января 2020 года в РК был зарегистрирован первый случай COVID-19. Рост числа инфицированных обусловлен активизацией распространения доминирующего варианта коронавируса Омикрон, на долю которого приходятся более 92% новых случаев инфекции. 174.177 пациентов получают лечение в домашних условиях. C 10 февраля заражённые старше 60 лет, а также лица старше 50 лет, которым прописаны пероральные препараты, будут находиться под усиленным наблюдением. Им будут предоставлены наборы для самодиагностики. Дважды в сутки сотрудники медицинских учреждений будут проверять их состояние. Лица, не относящиеся к группе повышенного риска, будут лечиться на дому самостоятельно и при необходимости получать консультации по телефону в местных больницах и муниципальных консультационных центрах.