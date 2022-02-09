Профицит платёжного баланса РК в 2021 году – 88,3 млрд долларов

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 10 февраля, профицит текущего платёжного баланса РК в 2021 году составил 88 млрд 300 млн долларов. Это на 16,3% больше, чем в предыдущем году, но меньше 92 млрд долларов, которые прогнозировали эксперты. Экспорт составил в прошлом году 650 млрд 10 млн долларов, увеличившись на 132 млрд 100 млн долларов в годовом исчислении. Импорт увеличился за тот же период на 136 млрд 510 млн долларов, составив 573 млрд 810 млн долларов. Декабрьский профицит составил 6 млрд 60 млн долларов, что на 6 млрд долларов меньше, чем в том же месяце 2020 года. Столь существенное сокращение связано с тем, что импорт рос намного быстрее, чем экспорт. Это обусловлено высокими ценами на энергоносители и сырьё. В частности, импорт сырья вырос в декабре на 63,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а цены на сырую нефть выросли за тот же период на 86,2%.