В РК изменили систему лечения COVID-19 на дому

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Карантинные власти РК изменили систему организации лечения на дому больных COVID-19, относящихся к группам повышенного риска. Так, начиная с 10 февраля заражённые старше 60 лет, а также лица старше 50 лет, которым прописаны пероральные препараты, будут находиться под усиленным наблюдением. Лицам, входящим в группу объектов усиленного наблюдения, будет предоставлен набор для самодиагностики. Дважды в сутки сотрудники медицинских учреждений будут проверять их состояние. Наблюдение за такими больными осуществляют 600 медицинских учреждений. Они способны охватить сразу 200 тыс. заражённых. Лица, не относящиеся к группе повышенного риска, могут лечиться на дому самостоятельно и при необходимости получать консультации по телефону в местных больницах и муниципальных консультационных центрах. Такая реорганизация была проведена в рамках подготовки к ожидаемому взрыву числа подтвержденных случаев заражения из-за распространения доминантного варианта Омикрон. По мере роста числа подтвержденных случаев COVID-19 доля пациентов, находящихся на домашнем лечении, выросла до 92%.