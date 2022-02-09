Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В РК изменили систему лечения COVID-19 на дому

Write: 2022-02-10 10:55:03Update: 2022-02-10 11:35:41

В РК изменили систему лечения COVID-19 на дому

Photo : YONHAP News

Карантинные власти РК изменили систему организации лечения на дому больных COVID-19, относящихся к группам повышенного риска. Так, начиная с 10 февраля заражённые старше 60 лет, а также лица старше 50 лет, которым прописаны пероральные препараты, будут находиться под усиленным наблюдением. Лицам, входящим в группу объектов усиленного наблюдения, будет предоставлен набор для самодиагностики. Дважды в сутки сотрудники медицинских учреждений будут проверять их состояние. Наблюдение за такими больными осуществляют 600 медицинских учреждений. Они способны охватить сразу 200 тыс. заражённых. Лица, не относящиеся к группе повышенного риска, могут лечиться на дому самостоятельно и при необходимости получать консультации по телефону в местных больницах и муниципальных консультационных центрах. Такая реорганизация была проведена в рамках подготовки к ожидаемому взрыву числа подтвержденных случаев заражения из-за распространения доминантного варианта Омикрон. По мере роста числа подтвержденных случаев COVID-19 доля пациентов, находящихся на домашнем лечении, выросла до 92%.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >